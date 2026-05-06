Sono già ripresi gli allenamenti dei rossoneri in vista della prossima sfida in programma domenica sera contro l’Atalanta. Da quanto filtra, Allegri dovrebbe mettere mano a diversi cambi di formazione rispetto alla scorsa gara, abbastanza scontato dopo una sconfitta del genere. Ma più che altro ciò che dovrà cambiare sarà l’atteggiamento dei giocatori, irriconoscibili rispetto al girone d’andata.

Contro l’Atalanta mancherà ovviamente Tomori per squalifica dopo l’espulsione rimediata a Reggio Emilia: lo sostituirà dunque De Winter, pronto a tornare dall’inizio dopo tre panchine di fila. Sulle fasce ancora non ci sono novità certe: a destra Saelemaekers e Athekame sono in ballottaggio, così come a sinistra Bartesaghi ed Estupinan. Ne sapremo di più nei prossimi giorni: sulla carta resta favorito Saelemaekers sulla destra, mentre a sinistra è probabile il rientro di Bartesaghi dall’inizio dopo la panchina contro il Sassuolo.

A centrocampo Allegri dovrà ancora fare a meno di Modric, che ieri però si è rivisto a Milanello e farà di tutto per tornare a disposizione per l’ultima di campionato a San Siro contro il Cagliari. Nel frattempo c’è la grana di sostituirlo per le prossime due gare: nella scorsa Jashari ha fatto male e difficilmente verrà riproposto dall’inizio; calano leggermente anche le quotazioni di Ricci, anche lui non entrato benissimo nella ripresa.

Un centrocampo più fisico e la possibile svolta Gimenez

Chi giocherà dunque davanti alla difesa? Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport,starebbe pensando di puntare su un centrocampo molto fisico, senza un vero e proprio play: quindi con lo spostamento didavanti alla difesa, la conferma dicome mezzala sinistra e l’inserimento dicome mezzala destra. Il che, a livello logico, non sembra una scelta sbagliata contro una squadra fisica come l’

In più Fofana tornerebbe in quello che è il suo ruolo originario di mediano: non avrà le qualità in impostazione di Modric, ma ha altre caratteristiche da mettere al servizio della squadra. Anche inserire Loftus-Cheek significa avere due mezzali complete, in grado di fare entrambe le fasi ed essere ancora più pericolosi in avanti rispetto a un Fofana schierato da mezzala, dove si adattava ma non era esattamente il ruolo che lo esaltava.

E infine davanti viene il bello. Anche qui la Gazzetta si è sbilanciata, parlando di un difficile impiego dall’inizio per Pulisic o Nkunku e della possibilità che a far coppia con Leao ci sia Santi Gimenez. Fin dal rientro dall’infortunio il messicano non ha ancora avuto la sua chance dall’inizio, e questa potrebbe essere la sua occasione tanto attesa. Ritornerebbe titolare proprio contro l’Atalanta, squadra contro cui nel girone d’andata il suo problema alla caviglia peggiorò, portandolo poi a fermarsi e operarsi. Sarebbe abbastanza interessante rivederlo in campo dall'inizio proprio contro chi si era fermato, magari trovando anche un gol che toglierebbe l’intero reparto offensivo dalla crisi e dal digiuno.