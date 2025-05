Milan News – Nuovo allenatore, poco fa l’annuncio: “Tare ci prova per…”

Sappiamo che il primo nome della lista del DS albanese per la panchina rossonera è quello di Vincenzo Italiano. L'allenatore però ha dato priorità al Bologna, con cui sta anche parlando di rinnovo. Il Milan aspetta alla finestra e, se possibile, farà un tentativo. Ma al momento la pista non è affatto semplice. Ecco perché Tare è costretto a guardare anche ad altre soluzioni alternative. E proprio a tal proposito, in queste ultime ore è arrivata una notizia decisamente importante su un tentativo importante di Tare per un allenatore di spessore <<<