Milan News – Nuovo allenatore, annuncio folle: “Al posto di Conceicao…”

La panchina di Sergio Conceicao continua a traballare pericolosamente e in casa Milan si parla già di quello che potrebbe succedere nei prossimi mesi. Stando alle ultime news che circolano in ambiente rossonero, è chiaro e palese come senza qualificazione alla prossima Champions League l'esonero a fine stagione sarà scontato e arriverà automatico. Secondo alcuni, poi, anche il quarto posto non garantirebbe la riconferma di Conceicao in panchina, visto il percorso e le varie difficoltà riscontrate finora del tecnico portoghese al Milan. Insomma, il divorzio è un'ipotesi assolutamente concreta in questo momento. E la domanda, a questo punto, sorge spontanea: chi potrebbe essere il nuovo allenatore del Milan a partire dalla prossima stagione?