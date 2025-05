Milan News – Nuovo allenatore, botto in diretta TV: “Sappiamo che…”

Mentre la squadra guidata da Sergio Conceicao pensa a concludere al meglio questa stagione complicata, con l'obiettivo di mettere in bacheca una Coppa Italia che garantirebbe anche l'accesso alla prossima Europa League, ai piani alti di Casa Milan si guarda al futuro. Anche perché di questioni aperte ce ne sono davvero parecchie. A partire dalla questione relativa alla nomina del prossimo direttore sportivo rossonero. Igli Tare è libero ed è stato più volte sondato, ma non sarebbe la prima scelta di Furlani. Che invece spinge per Tony D'Amico, bloccato però dall'Atalanta. Nelle retrovie inoltre rimane la suggestione Fabio Paratici, che comunque difficilmente tornerà veramente concreta. Il tutto, mentre per qualcuno starebbe prendendo corpo anche l'ipotesi di rimanere così, senza un nuovo Ds.