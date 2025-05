Milan News – Nuovo allenatore, Di Marzio spiazza tutti: “Risulta che…”

Il Milan ripartirà da Igli Tare, che già nelle prossime ore firmerà per il club rossonero come nuovo direttore sportivo. Il dirigente albanese arriverà dunque entro breve, anche perché di tempo da perdere non ce n'è per il Diavolo. Tare dovrà immediatamente mettersi al lavoro in vista della prossima stagione e del calciomercato estivo. E il primo tassello da scegliere per il nuovo Milan sarà ovviamente l'allenatore per il dopo-Conceicao.