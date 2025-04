Milan News – Ribaltone totale: “Al 70% il nuovo allenatore sarà…”

Il Milan si prepara a chiudere nel modo più dignitoso possibile una stagione piena di difficoltà, cercando di aggrapparsi all'ultimo vero obiettivo rimasto: la Coppa Italia , che garantirebbe anche la qualificazione alla prossima Europa League . Ma indipendentemente da come si concluderà l'annata, una cosa non cambierà e sembra ormai certa: Sergio Conceicao è destinato a lasciare la panchina rossonera .

Lo confermano anche le numerose indiscrezioni che stanno emergendo sul possibile successore del tecnico portoghese. E proprio in merito alla scelta del nuovo allenatore ci sono aggiornamenti importanti. Ecco allora il nostro borsino con tutti i candidati in corsa per guidare il Milan nella prossima stagione, con le percentuali aggiornate nome per nome: partiamo! <<<