Siamo ancora in piena corsa Champions e il Milan giocherà domenica sera un’importantissima gara contro l’Atalanta, assolutamente da non sbagliare. Tuttavia, essendo questo il mese di maggio, si inizia già a guardare al mercato estivo e ci sono i primi movimenti.

Se in entrata il Milan ha individuato alcuni obiettivi ma ha per il momento le mani legate fino all’eventuale qualificazione matematica in Champions, qualcosa inizia a muoversi sul fronte delle uscite. C’è infatti un giocatore che, benché sia arrivato solo l’estate scorsa, sarebbe già pronto a salutare: stiamo parlando di Christopher Nkunku.

Un’annata complicata per Nkunku

Considerando il fatto cheè costato ai rossoneri circa 42 milioni bonus compresi, possiamo dire che sia stato un flop. Durante la prima parte di stagione ha fatto vedere anche a tratti buone cose, ma quello visto alè solo il lontano parente del giocatore ammirato ai tempi dele che i rossoneri avrebbero voluto rilanciare. Qualche gol l’ha fatto, 5 in campionato accompagnati da 3 assist, tuttavia nell’ultimo periodo, così come i suoi compagni di reparto, è a secco.In aggiunta, in questi ultimi mesi sta giocando pochissimo. La gran parte dello spazio in campionatol’ha trovato quando erano assenti o, ma da quando sono tornati entrambi a disposizione è finito quasi sempre in panchina.

Nella scorsa gara contro il Sassuolo, Allegri l’ha lanciato titolare al fianco di Leao, ma poi l’espulsione di Tomori ha complicato la partita e Nkunku è stato il sacrificato all’intervallo per tentare di rimettere a posto la squadra.

Un’annata anche sfortunata insomma per Nkunku, con un adattamento che non c’è mai stato davvero e la sensazione che non fosse esattamente il giocatore che serviva al Milan per caratteristiche. In estate, si sa, Allegri aveva chiesto una punta centrale, poi invece la dirigenza ha puntato su Nkunku, ritenendolo un’occasione da non lasciarsi scappare.

E ora eccoci qui a parlare di una probabile cessione, dato che il club rossonero ieri avrebbe incontrato l’agente Pini Zahavi, noto soprattutto in queste ultime settimane per essere l’agente di Robert Lewandowski, ma anche procuratore dello stesso Nkunku. I rossoneri gli avrebbero chiesto di portare offerte per il suo assistito che siano almeno sui 35-40 milioni, così da non registrare una minusvalenza a bilancio.

L’avventura di Nkunku in rossonero sembra ormai giunta al capolinea. Vedremo se davvero arriveranno offerte in grado di soddisfare il Milan e, in caso, come verrà sostituito.