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La notizia di apertura della Gazzetta dello Sport di oggi, un po’ a sorpresa, torna nuovamente sulla possibile cessione di Rafael Leao a fine stagione. Ma tra Leao e il Milan siamo davvero giunti ai titoli di coda?

La stagione in corso possiamo dire che sia stata la peggiore per il 10 rossonero sotto tanti punti di vista. Prima la questione dell’adattamento a un ruolo non suo, quello di centravanti, e poi soprattutto i problemi legati alla pubalgia che lo hanno perseguitato per diversi mesi, limitandone fortemente le prestazioni.

In più si aggiunge anche l’ultimo periodo, una fase fortemente negativa per i rossoneri caratterizzata anche da una scarsa prolificità offensiva, con gli attaccanti a secco da marzo. L’ultimo gol segnato da una punta rossonera risale infatti al primo marzo, con proprio Leao che andò a segno. Leao che è anche il miglior marcatore stagionale del Milan con 9 reti. Non tantissime in effetti, ma se con questo numero il portoghese è il miglior marcatore, questo fa capire bene i problemi che il Milan ha avuto nel reparto offensivo.

Ci sono poi state anche le batoste, partite come quella contro l’Udinese in casa di circa tre settimane fa o anche l’ultima contro il Sassuolo, in cui il Milan è stato letteralmente abbattuto da una squadra nettamente inferiore sulla carta. E in questi casi i primi che finiscono sul banco degli imputati sono proprio i giocatori più rappresentativi, quelli da cui ci si aspetta qualcosa in più. Per questo i fischi e le tante critiche a Leao. Non che le critiche gli fossero mai mancate da quando è al Milan, ma quest’anno si è forse raggiunto l’apice. Anche per questo oggi chi parla di separazione ha sicuramente qualcosa a cui aggrapparsi: un reparto offensivo da rivoluzionare, la necessità di un vero numero nove… ma siamo sicuri che il Milan ci guadagni e non invece ci perda a vendere Leao?

Leao divide i tifosi, ma venderlo conviene davvero?

Innanzitutto, dopo le ultime due stagioni, il suo valore di mercato si è abbassato: difficile pensare che possano arrivare offerte superiori ai 50 milioni. Ma soprattutto: chi prendere al suo posto? La dirigenza rossonera negli ultimi anni ha dimostrato che diversi colpi in entrata si sono rivelati sbagliati. Alla luce di ciò, ha davvero senso vendereo un altro giocatore chiave per poi sostituirlo con l'ennesimo oggetto misterioso?Probabilmente avrebbe più senso, in caso di qualificazione in, pianificare la rosa con maggiore calma. Magari rimettendo al centro del progetto e nel loro ruolo ideale quei giocatori che già sono in rosa, come, magari tornando al 4-3-3.

Riflessioni che sono comunque rimandate a fine stagione, dato che il Milan potrebbe essere costretto a giocarsi la qualificazione in Champions fino all’ultima giornata. E la Champions sposta inevitabilmente tanti ragionamenti in ottica mercato, sia in entrata che in uscita. Cambiano troppe cose, ed è anche per questo che, aldilà dei rumors, per saperne davvero di più sul futuro di Leao, bisognerà prima attendere il piazzamento finale del Milan in campionato.