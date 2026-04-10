Milan, le top news di giornata: vigilia di Milan-Udinese e mercato

Milan-Udinese, possibile svolta tattica col 4-3-3 e tridente Leao-Gimenez-Pulisic. Le ultime anche sul mercato: da Lewandowski a Jackson.

Siamo alla vigilia del match tra Milan e Udinese in programma domani a San Siro. Vediamo quindi le ultime novità dal lato Milan sulla possibile formazione iniziale rossonera, in attesa della conferenza stampa di mister Massimiliano Allegri che si terrà più tardi, alle ore 12.

Quello che filtra è il possibile cambio modulo con il passaggio alla difesa a 4. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Allegri avrebbe provato il tanto atteso 4-3-3 con il tridente di lusso davanti composto da Rafael Leao a sinistra, Santiago Gimenez al centro e Christian Pulisic a destra.

Effettivamente, se c’è un momento ideale per cercare di cambiare qualcosa a livello tattico è proprio questo. La sconfitta di Napoli è stata anche la conseguenza di una prova sterile in cui molte cose non hanno funzionato; in più, la presenza ritrovata di diversi uomini del pacchetto offensivo mette il tecnico nelle condizioni di poterne schierare anche uno in più.

Ancora ovviamente nulla di definito, bisognerà attendere maggiori indicazioni, ma è uno scenario possibile per la sfida all’Udinese e, se dovesse andare bene, anche per il proseguo di questa ultima parte di stagione.

In caso di 4-3-3, oltre al già citato tridente, ci sarebbero anche delle possibili ripercussioni sul resto dello schieramento: rischiano infatti di finire inizialmente in panchina anche dei titolarissimi del Milan fin qui in stagione, come Saelemaekers o Tomori, con la candidatura di Athekame come terzino destro.

Staremo a vedere che cosa deciderà di fare Allegri, e magari proprio in conferenza potrà dare altri indizi in questo senso.

Le ultime di mercato: i due nomi per l’attacco

Intanto vanno avanti anche le indiscrezioni di mercato. Sappiamo che l’idea del Milan è quella di acquistare un grande centravanti in estate. Per il momento tutti i nomi che sono circolati sono o troppo costosi o non in vendita: stiamo parlando ad esempio di Moise Kean, che a meno di qualche sconto da parte della Fiorentina rimarrebbe dov’è, oppure Dusan Vlahovic, attualmente in aria di rinnovo con la Juventus nonostante il recente infortunio.

I due nomi attualmente più in voga sono due: uno più esperto e uno più giovane, ma non necessariamente l’uno esclude l’altro, anche se restano operazioni molto difficili anche solo da impostare.

Il primo è il sogno: Robert Lewandowski, bomber del Barcellona, 37 anni, potrebbe lasciare i Blaugrana in estate in scadenza. Il Milan è alla finestra per cercare magari di fare un’altra operazione alla Modric, che quest’anno possiamo dire abbia portato parecchio bene. Lewandowski darebbe immediatamente peso ad un reparto che negli ultimi anni ha avuto più di qualche problema, soprattutto dalla partenza Giroud nel 2024.

L’altro profilo è più giovane: ha 24 anni ed è stato seguito a lungo dalla dirigenza rossonera senza mai riuscire a concretizzarlo nelle passate sessioni di mercato. Si tratta di Nicolas Jackson. Attualmente al Bayern Monaco, ma in prestito dal Chelsea. In Germania Jackson è di fatto una riserva ed è difficile che possa restare un altro anno.

Per questo motivo l’opzione più probabile è quella di un ritorno al Chelsea al termine della stagione, che a sua volta cercherà di trovargli un acquirente. Anche lui costa tanto, più di 60 milioni, ma magari proponendo un altro prestito si potrebbe cercare un’operazione alla portata del Milan.