Sono già ripresi da un paio di giorni gli allenamenti dei rossoneri in vista della prossima gara, quella contro il Sassuolo in programma domenica alle 15. In particolare, nella giornata di ieri i rossoneri si sono allenati al mattino. Inizialmente era prevista una doppia seduta, tuttavia mister Massimiliano Allegri, probabilmente soddisfatto del lavoro dei suoi, ha deciso di annullare la sessione pomeridiana.

In vista del match contro i neroverdi sono previsti anche un paio di cambi nella formazione iniziale rispetto alla gara contro la Juventus. Uno è forzato, dato che Luka Modric si è fratturato lo zigomo e sarà indisponibile sia a Reggio Emilia che per le gare successive. Al suo posto Allegri ha provato per ora Jashari, ma resta vivo il ballottaggio con Ricci che verrà sciolto solo a ridosso del match.

Oltre a questo ci potrebbe essere anche un altro cambio, questa volta per scelta tecnica. Visto il momento non super positivo di Pulisic, Allegri potrebbe rilanciare Nkunku dall’inizio. In quest’ultimo periodo l’ha sempre fatto partire dalla panchina e fatto entrare solo nei minuti finali: potrebbe essere la grande occasione che il francese aspetta da un po’.

Tornando invece a Pulisic, l’americano avrebbe un gran bisogno di sbloccarsi, questo Allegri lo sa bene. Tuttavia non è neanche giusto insistere troppo e alimentare le pressioni per un gol che non arriva da dicembre. Il gol arriverà, ma stavolta probabilmente Pulisic dovrà provarci partendo dalla panchina.

La possibile formazione rossonera per Milan-Sassuolo

Per il resto lo schieramento dovrebbe essere confermato con gli uomini che hanno giocato contro lain porta;come tre centrali;sulle fasce;come mezzali a supporto del già citato. Davanti conferma per, accanto quindi a