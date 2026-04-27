La sfida tra Milan e Juve di ieri sera, conclusasi 0-0, rappresenta per i rossoneri un risultato utile in ottica Champions. Quello coi bianconeri era l’ultimo vero e proprio big match della stagione e uscirne anche solo con un pareggio non è affatto male per la classifica. Così facendo, innanzitutto il Milan mantiene la distanza di sicurezza di +3 proprio sulla Juventus e, in più, la distanza con quinta e sesta, che sono il vero pericolo, diventa +6. Ciò significa che mancano 6 punti all’aritmetica qualificazione alla prossima Champions League.

Guardando al calendario, la prossima gara sarà contro il Sassuolo in trasferta, mentre quella successiva con l’Atalanta a San Siro. Le altre due: il Genoa a Marassi e, per concludere, il Cagliari in casa. Diciamo che, considerando la forza del Milan sulla carta, fare 6 punti in queste quattro gare non è affatto un’impresa impossibile.

Un punto che pesa, ma c’è da migliorare

Tornando alla gara di ieri, benché i rossoneri abbiano avuto il merito di fare un altro clean sheet e di tornare quindi a quelle prove solide a cui eravamo abituati, non si può essere proprio soddisfatti dal punto di vista del gioco. Davvero poche le azioni offensive: l’unico squillo la bella azione di, in cui ha servitoche ha concluso forte colpendo in pieno l’incrocio dei pali. A parte questo, i rossoneri sono stati poco pericolosi e nel finale, per circa gli ultimi 15-20 minuti di gara, sono praticamente usciti dal campo limitandosi alla difesa.

In particolare, da dopo l’uscita dal campo di Modric e Leao, il centrocampo non ha giocato più un pallone e l’attacco non ha imbastito più un’azione offensiva. Se il portoghese è tornato finalmente a giocare una partita ai suoi livelli, stessa cosa non si può dire di Pulisic: una delle prove peggiori da quando è in rossonero, un vero e proprio fantasma. Almeno per il momento, l'americano versione imprendibile che avevamo visto nella prima parte di stagione non c’è più.

Tornando a Modric, si spera che il forte scontro alla testa con Locatelli non gli abbia procurato danni: stamattina verranno svolti gli accertamenti, si attendono pertanto novità. Oggi mister Allegri ha concesso un giorno di riposo alla squadra e, di conseguenza, gli allenamenti in vista del match contro il Sassuolo partiranno domani.