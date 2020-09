Milan, news discordanti su Bakayoko: le ultime da Sky e Gazzetta

Milan, le ultime su Bakayoko

MILANO – Dopo l’ufficialità di Brahim Diaz e l’ufficiosità di Tonali, il Milan è tutto concentrato sul prossimo colpo in entrata. Maldini, infatti, sta trattando da giorni con il Chelsea per il ritorno in rossonero di Tiemouè Bakayoko, il quale ha già espresso la sua volontà di tornare in Italia e si è già accordato con la dirigenza di via Aldo Rossi per un ingaggio sui 3 milioni di euro.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, però, i dirigenti rossoneri stanno provando ad abbassare i costi del prestito con diritto di riscatto, ma per il momento il pressing di Bakayoko non ha sfondato il muro del Chelsea tanto che Maldini sta sondando con più determinazione le alternative Florentino del Benfica e Soumaré del Lille. Gianluca Di Marzio, invece, intervenuto a Sky Calciomercato, afferma che il Milan avrebbe raggiunto un principio d’accordo con il Chelsea per 3 milioni di prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 30 milioni per il centrocampista classe 1994.