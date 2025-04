Milan News – Colpo di scena! Sky dà l’annuncio in diretta “Ci risulta che…”

Con tanti fronti aperti tra voci di calciomercato, la ricerca del nuovo direttore sportivo e il casting per il prossimo allenatore rossonero, la situazione è sempre in costante fermento in casa Milan. L'amministratore delegato rossonero Giorgio Furlani è al lavoro per mettere in piedi il nuovo progetto del Diavolo e le news in questo senso continuano a circolare senza sosta. Così come non mancano anche possibili colpi di scena improvvisi che possono anche rimescolare di punto in bianco le carte in tavola. Proprio a tal proposito, in queste ultimissime ore Sky Sport ha rivelato alcune importanti novità in diretta TV: ecco di cosa si tratta <<<