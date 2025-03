Milan News – Di Marzio sgancia la bomba in diretta: “Mi risulta che…”

Le prossime settimane e i prossimi mesi saranno semplicemente cruciali per il futuro del Milan tra la scelta del nuovo direttore sportivo, quella del nuovo allenatore e il calciomercato estivo. I vertici del club rossonero, come è ovvio e normale che sia alla luce di una stagione decisamente negativa, sono già al lavoro per mettere in piedi un nuovo progetto tecnico che possa dare risultati nettamente migliori. Per quanto riguarda il nuovo allenatore per il post Conceicao, il nome che sta salendo fortemente nelle quotazioni è quello del grande ex Massimiliano Allegri.