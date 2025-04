Milan News – Svolta decisiva, Di Marzio dà l’annuncio: “Risulta che…”

In casa Milan sono tantissimi i temi che stanno tenendo banco in questo periodo, tra questioni di campo, le ultime news sul nuovo direttore sportivo e il nuovo allenatore e il calciomercato. E mentre la squadra guidata da Conceicao è concentrata sul finale di stagione, i vertici del club sono al lavoro per il futuro prossimo. Anche perché di lavoro da fare, come detto, ce n'è veramente tantissimo su diversi fronti. A dare importanti news su quello che sta succedendo in casa Milan in queste ore è stato il noto esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, che ha rivelato importanti novità: ecco tutti i dettagli <<<