Milan News – Svolta improvvisa, poco fa l’annuncio: “Accordo a un passo!”

La stagione del Milan - in attesa della Coppa Italia e del rush finale in campionato - è da considerarsi ampiamente insufficiente. A testimoniarlo chiaramente è il nono posto in Serie A a 8 giornate dal termine, con la vetta a ben 20 punti di distanza e a meno 9 punti dalla zona Champions League. Questi numeri riassumono chiaramente e senza possibilità di interpretazione l'annata rossonera, caratterizzata anche dalla prematura eliminazione dalla Champions e il cambio di ben due allenatori, entrambi fallimentari tra l'altro.