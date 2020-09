Milan, netta la bocciatura di Paquetà

MILANO – Prima l’acquisto di Brahim Diaz, poi le voci su un interesse concreto del Lione passando per la clamorosa non convocazione per scelta tecnica per il match di Europa League contro lo Shamrock Rovers: la bocciatura di Lucas Paquetà è stata netta ed inequivocabile. Essa lascia, di fatto, solo una possibilità al brasiliano: la cessione.