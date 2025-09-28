Milan-Napoli: ecco le formazioni ufficiali del match di San Siro

Vai nel canale Telegram del Milanista >
Alle 20:45 il Milan affronterà il Napoli di Antonio Conte allo stadio San Siro nel match valido per la 5a giornata di Serie A. Di seguito ecco le formazioni ufficiali del match:
FORMAZIONI UFFICIALI
MILAN (3-5-2): Maignan; Gabbia, Pavlovic, Tomori; Saelemaekers, Rabiot, Modric, Fofana, Estupinian; Pulisic, Gimenez. All. Massimiliano Allegri.
NAPOLI (4-1-4-1): Meret; Di Lorenzo, Marianucci, Juan Jesus, Gutiérrez; Lobotka; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Højlund. All. Antonio Conte