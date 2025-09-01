Milan, Moretto: “Interesse per un terzino spagnolo: la situazione”

L'esperto giornalista di calciomercato Matteo Moretto ha svelato un retroscena riguardante un sondaggio fatto dal Milan

Il mercato del Milan continua a muoversi anche sulle fasce difensive. Dopo la partenza di Alex Jimenez, la dirigenza ha valutato nuove soluzioni per il ruolo di terzino destro. A svelare i retroscena è stato Matteo Moretto che su X ha spiegato le manovre rossonere delle ultime ore. Il giornalista ha raccontato come il Milan abbia sondato diversi profili, senza però affondare il colpo. Un nome dalla Spagna era stato contattato nella giornata di ieri, ma i costi e la formula proposta hanno subito raffreddato la trattativa. Una linea chiara: niente spese folli per un reparto che, al momento, non rappresenta una priorità assoluta. La società preferisce infatti valutare con calma, consapevole che le vere occasioni possono arrivare sul finire della finestra di mercato

Il punto

L’idea è quella di tenere gli occhi aperti, senza forzare operazioni che rischierebbero di appesantire il bilancio. La partenza di Jimenez ha lasciato uno spazio da colmare, ma non un vuoto tecnico immediato, vista la presenza di alternative già in rosa. Per questo i dirigenti valutano se investire ora o rinviare la scelta a gennaio. Il Milan non vuole farsi trovare impreparato, ma resta fedele a un principio: intervenire solo se l’opportunità è realmente vantaggiosa. Le prossime ore chiariranno se si passerà dai sondaggi ai fatti concreti.