Milan, Moretto: "Ad agosto l'affare con la Juventus per Vlahovic..."

Secondo quanto riportato da Moretto, il prossimo mese potrebbe essere decisivo per la trattativa fra il Milan e la Juventus per Vlahovic

Il nome di Dusan Vlahovic continua ad aleggiare nei piani del Milan come una suggestione che potrebbe trasformarsi in qualcosa di più concreto nelle prossime settimane. Secondo quanto riferito da Matteo Moretto, i rossoneri potrebbero tentare l’assalto vero e proprio nel mese di agosto, quando gli incastri di mercato inizieranno a sbloccarsi e le esigenze di Juventus e Milan potrebbero combaciare davvero. Il club bianconero ha infatti bisogno di trovare una soluzione per il futuro del centravanti serbo, sia per ragioni economiche che tecnico-tattiche. Il Milan, invece, è ancora alla ricerca di un attaccante puro da affiancare a Gimenez e il profilo di Vlahovic resta tra i preferiti in assoluto.

I problemi dell’operazione

L’operazione si preannuncia tutt’altro che semplice, soprattutto per i valori in questione. Il nodo principale riguarda l’ingaggio dell’attaccante ex Fiorentina e le richieste della Juventus. Il Milan potrebbe valutare uno scambio tecnico o un’operazione strutturata con bonus e pagamenti dilazionati. In questo senso, il mese di agosto sarà decisivo per aprire spiragli concreti. Vlahovic ha le caratteristiche ideali per completare l’attacco di Allegri: fisico, senso del gol, esperienza in Serie A e ancora margini di crescita. Se le condizioni dovessero cambiare, i rossoneri sono pronti a inserirsi. Il nome resta vivo, e la partita potrebbe davvero iniziare tra qualche settimana.