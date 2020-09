Milan-Monza, la cronaca e il commento: i rossoneri vincono 4-1

Milan-Monza, la cronaca e il commento

MILANO – (fonte: acmilan.com) Trentacinque giorni dopo il Milan si ripresenta a San Siro per l’amichevole dal sapore speciale contro il Monza di Silvio Berlusconi e Adriano Galliani. Un avversario importante, non solo per il legame presente tra la società brianzola e quella rossonera, ma anche per via della rosa di spessore a disposizione di Mister Brocchi per il prossimo campionato cadetto. I 90′ hanno visto il Milan imporsi per 4-1, grazie alle reti di Calabria, Daniel Maldini, Kalulu e Colombo. Diverse le note positive per Mister Stefano Pioli. Innanzitutto il fatto di aver messo, per la prima volta dall’inizio della preparazione, novanta minuti nelle gambe senza particolari complicazioni; poi i singoli, che hanno dato risposte significative, su tutti Daniel Maldini. È chiaro che in questa fase della stagione la gamba non sia brillante, ma il Milan è stato comunque capace di gestire la gara creando numerose occasioni da gol e avendo il merito di fare centro quattro volte. La preparazione ora prosegue, e il prossimo appuntamento – in attesa della sfida di Europa League contro lo Shamrock Rovers – sarà mercoledì, ore 17.00, a Milanello contro il Vicenza.

LA CRONACA

Mister Pioli si presenta a San Siro con l’ormai consolidato 4-2-3-1. Tra i pali Antonio Donnarumma, linea difensiva composta da Calabria, Duarte, Bellodi e Theo Hernández, a metà il duo Kessie-Bennacer, con Roback, Paquetá e Maldini alle spalle di Zlatan Ibrahimović. L’avvio è subito a tinte rossonere, e al primo affondo arriva il vantaggio: destro secco dai 25′ di Calabria e palla nell’angolo basso alle spalle di Lamanna. La partita è vivace ed al 9′ è Ibra a sparare a bòtta sicura dell’interno dell’area di rigore trovando i riflessi dell’estremo difensore ospite. Il Monza, dal canto suo, gioca in ripartenza, e al 23′ una punizione battuta velocemente permette a Finotto di superare e battere Donnarumma per la rete dell’1-1. Al 41′ arriva la risposta del Milan: splendida triangolazione tra Paquetá e Maldini con quest’ultimo che entra in area da sinistra e in diagonale fa 2-1. La gara si mantiene su ritmi elevanti e nella ripresa la girandola di cambi favorisce brio e freschezza alle due squadre. Al 67′ ancora Milan in avanti con il tocco di Maldini per Theo Hernández che col sinistro calcia a lato. Il Monza si riaffaccia in avanti al 82′ con una mischia in area di rigore sventata sulla linea ancora da Theo. Il finale, però, è tutto rossonero. Prima Kalulu con una sassata di destro, poi Colombo con un gioiello dal limite di sinistro, firmano il 4-1 con cui si chiude la partita.