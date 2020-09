Milan-Monza, il peggiore in campo: Paquetà non si vede mai

Milan-Monza, il peggiore in campo è Paquetà

MILANO – Il peggiore in campo della sfida tra Milan e Monza, amichevole giocata ieri sera a San Siro, è Lucas Paquetà. Il centrocampista brasiliano, schierato come trequartista centrale alle spalle di Ibrahimovic, è un assente ingiustificato del match; con la sua tecnica dovrebbe brillare sugli avversari meno dotati, ma lui dormicchia per tutta la partita senza mai accendersi sul serio. Mezzo voto in più per l’assist per il goal di Daniel Maldini.