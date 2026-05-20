Una delle situazioni ancora in sospeso in casa Milan riguarda l’eventuale permanenza di Luka Modric anche per la prossima stagione. Sappiamo che sarà lo stesso campione croato a decidere il proprio futuro: c’è in ballo l’opzione per un altro anno in rossonero e decidere se attivarla dipenderà soltanto da lui.

L’annata di Modric al Milan è stata sicuramente super positiva. A livello tecnico è indiscutibile ma già si sapeva. Ciò che ha sorpreso è stata la tenuta fisica, che è stata eccezionale: ha giocato praticamente tutte le partite fino allo stop di tre settimane fa, quando si è rotto lo zigomo nella gara contro la Juve, ma è stato un episodio fortuito. Si è avuta poi la sensazione che Modric si sia sentito a casa anche da un punto di vista ambientale.

Si sapeva già che il Milan fosse un club a cui era legato fin dall’infanzia e nel quale avrebbe voluto giocare prima o poi. È un peccato che ci sia arrivato solo a 40 anni, ma nessuno può lamentarsi del rendimento che ha avuto in campo. Anche dal punto di vista dell’attaccamento è sembrato come se Modric fosse al Milan da parecchio tempo: l’abbiamo visto gioire come un bambino per una vittoria al novantesimo o soffrire con la squadra nel difendere un risultato con le unghie.

Il ritorno lampo e la voglia di Champions

Abbiamo visto anche la sua volontà di rientrare subito con la squadra nonostante la frattura dello zigomo. Nella scorsa gara è andato in panchina nonostante un solo allenamento coi compagni: la sua stagione sembrava finita quando venne riscontrato l’infortunio, invece nella prossima partita sarà titolare.Un rientro lampo deciso principalmente dal giocatore che, nonostante il Mondiale alle porte, vuole mettersi in gioco fino all’ultimo per il Milan e conquistare la qualificazione in. Prima della decisione finale sul proprio futuro,aspetterà di vedere il piazzamento finale dele anche gli eventuali piani societari per rinforzare la squadra.

Modric vorrebbe un Milan competitivo così da restare, giocare ancora una volta una competizione come la Champions e lottare per vincere trofei. Noi pensiamo che, con il Milan qualificato alla Champions e una buona campagna acquisti, non ci siano troppi motivi per lui per lasciare.

Nonostante in carriera abbia vinto tantissimo, per Modric il Milan rappresenta qualcosa di diverso e giocare la Champions con la maglia rossonera è probabilmente una grande ambizione. Oltre ovviamente al fatto che, come tutti i campioni, vuole sempre competere per vincere qualcosa.

Ecco un estratto delle dichiarazioni rilasciate ieri da Modric a margine di un evento organizzato da MOVA, in cui ha risposto ad alcune domande del podcast (Poretcast) di Giacomo Poretti:“Sono contento di aver realizzato il sogno di giocare in Italia. E lo sono ancora di più considerando che gioco per quello che per me è il club migliore di questa Nazione, il Milan”.

Una dichiarazione d’amore forte per il Milan, che lascia sicuramente spazio per pensare che il croato possa restare un altro anno. Visto come è andata questa stagione, si ha la sensazione che il mini ciclo di Modric in rossonero non sia ancora concluso. Tuttavia la conquista della Champions e la costruzione di una squadra più forte e ambiziosa saranno elementi fondamentali per convincere il croato a rinnovare.