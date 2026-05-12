L’importanza delle prossime due sfide per il Milan è tale che Luka Modric vuole fare di tutto per esserci. Questa è la notizia del giorno riportata dalla Gazzetta dello Sport. Secondo la Rosea, nei prossimi giorni il campione croato verrà sottoposto a controlli per verificare lo stato della recente frattura allo zigomo e, se l’esito sarà positivo, potrebbe anche tornare a disposizione di mister Massimiliano Allegri almeno per la panchina, indossando una mascherina protettiva.

Il periodo negativo che stanno attraversando i rossoneri era iniziato anche con Modric in campo, ma ora con la sua assenza i problemi si sono accentuati ancora di più. Nelle ultime due gare il Milan senza di lui ha perso, e anche male. Bruttissime le prestazioni della squadra, che ora sta buttando via tutto il vantaggio costruito nei mesi precedenti. La presenza di Modric davanti alla difesa probabilmente mascherava alcune lacune che il Milan aveva soprattutto in fase di impostazione. Con questo non ci stiamo riducendo a dire che chi gioca al suo posto non sia all’altezza. Il fatto è che tutta la squadra risente della sua assenza, anche dal punto di vista della leadership e della sicurezza che un campione della sua classe trasmette.

Modric vuole esserci, ma il recupero resta difficile

Tornando sul suo tentativo disperato di recupero, premettiamo che le possibilità non sono così alte. Nonostante la sua voglia di dare una mano alla squadra in un momento così importante, la decisione finale spetterà allo staff medico rossonero e a mister. E, stando proprio alle dichiarazioni del tecnico nell’ultima conferenza stampa pre-partita, le possibilità di rivederein campo in questa stagione sono molto vicine allo zero. Detto ciò, quelle dichiarazioni erano arrivate prima della disfatta dicontro l’. Ilè ora appeso a un filo: servono sei punti per andare in Champions e bisogna aggrapparsi a tutto pur di raggiungerla, anche ad unnon al meglio se necessario.

In ogni caso, delle due partite rimaste, qualche possibilità residua per l’ultima giornata in casa contro il Cagliari del 24 maggio c’è ancora. Molto difficile invece vederlo anche solo in panchina a Marassi contro il Genoa.

Se il recupero venisse confermato, Modric dimostrerebbe ancora una volta il campione che è e il suo attaccamento ai colori rossoneri nonostante sia soltanto alla prima stagione di Milan. Avrebbe potuto semplicemente fermarsi in vista del suo ultimo Mondiale da giocare da capitano della Croazia e invece c’è ancora la volontà di mettersi in gioco per aiutare il Milan a raggiungere il proprio obiettivo.

La qualificazione in Champions rappresenta una componente importante anche per l’eventuale permanenza dello stesso Modric. Forse vuole fare di tutto per conquistare la top 4 così da poter restare un altro anno in rossonero e giocare ancora la Champions League.