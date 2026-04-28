La prossima gara in programma per il Milan sarà domenica alle 15 contro il Sassuolo a Reggio Emilia. Dopo il pareggio contro la Juventus occorre fin da subito conquistare i tre punti per blindare il posto tra le prime quattro e tenere a distanza le inseguitrici. Mancano sei punti per la matematica qualificazione in Champions League e, a quattro gare dalla fine, è vietato sbagliare.

Rossoneri che saranno costretti ad affrontare gli ultimi impegni della stagione senza il loro faro del centrocampo, Luka Modric. Il centrocampista croato ha infatti finito la sua stagione in anticipo a causa della frattura dello zigomo sinistro rimediata nel match contro i bianconeri. Tornerà per giocare il Mondiale con la sua Croazia e nel frattempo, lontano dai campi, avrà modo di pensare anche al proprio futuro: se continuare in rossonero o meno anche la prossima stagione.

Le possibili scelte di Allegri

Al posto di, misterprepara le alternative: uno traandrà al suo posto per completare il centrocampo insieme aParlando sempre di ipotetiche scelte, perché comunque manca ancora un po’ alla gara col, i tre centrali dovrebbero essere confermati, viste anche le ultime buone prestazioni difensive con due clean sheet di fila:. Sulla fascia destra ci sarà ancoramentre sulla sinistra ci aspettiamo un ballottaggio traed, entrambi non in un grande momento. Male il terzino italiano nel primo tempo contro la, ma l'ecuadoriano, entrato ad inizio secondo tempo, non ha fatto molto meglio. Vedremo cosa deciderà di fare

Passando all’attacco invece ci aspettiamo la riconferma di Leao, che dopo un po’ di tempo è riuscito a mettere a referto una buona prestazione. Dubbio invece per l'altro posto, con Pulisic apparso in difficoltà contro la Juve che potrebbe essere insidiato da uno tra Nkunku e Fullkrug. Però l’americano ha davvero bisogno di sbloccarsi e tornare al gol: Allegri lo sa perfettamente e per questo potrebbe dargli di nuovo una chance.

Da tenere d’occhio infine i diffidati rossoneri, che salgono a sei: virtualmente sono cinque, dato che Modric è uno di questi ma sarà ininfluente avendo finito la stagione in anticipo. Tre di loro partiranno presumibilmente dall’inizio, ovvero Saelemaekers, Fofana e Leao, mentre gli altri due sono Athekame ed Estupinan, che comunque dovrebbero essere della partita.