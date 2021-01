Milan, mercato: un altro difensore nel mirino, ma per l’estate

ULTIME NOTIZIE MILAN

MILANO – Il Milan continua ad essere molto vigile sul mercato. Dopo gli arrivi di Meite e Mandzukic i rossoneri si apprestano a chiudere anche per Tomori del Chelsea. Non c’è però soltanto l’immediato nella testa delle dirigenza. Paolo Maldini e Frederic Massara infatti si stanno guardando intorno anche per la prossima stagione. Secondo quello che riporta il De Telegraaf, il Diavolo avrebbe messo nel mirino Marcos Senesi difensore centrale argentino, in forza al Feyenoord. Non sarà però semplicissimo arrivare al giocatore, visto il consto del cartellino e la concorrenza. Anche un altro club avrebbe avuto la stessa idea di quello meneghino.

Milan News – Piace Sensesi, ma servono più di trenta milioni di euro per il difensore

L’attenzione sul centrale è alta, infatti anche il Real Madrid avrebbe messo gli occhi di lui, ma non per questa sessione di mercato, quanto più che altro per la prossima estate. Inoltre il Feyenoord valuta il cartellino dell’argentino intorno ai 35 milioni di euro. Ci fra altissima che potrebbe essere anche destinata a salire, vista la concorrenza dei Blancos. In ogni caso anche i rossoneri starebbero pensando ad un possibile arrivo, soltanto per giugno. Quando Musacchio non sarà più in e dalla Turchia sarà più chiaro il futuro di Duarte. Senza dimentica il possibile arrivo in prestito di Tomori e l’inglese potrebbe non essere riscattato.

Fikayo Tomori, a che punto è la trattativa

Il calciatore del Chelsea continua ad essere ad un passo da diventare un nuovo giocatore del Milan. Il difensore inglese, infatti, ieri non è stato nemmeno convocato da Lampard per il match contro il Leicester e sarà a Milano nella giornata di oggi o al massimo in quella di domani. I rossoneri puntano a fargli svolgere le visite mediche entro dopodomani in modo da poterlo convocare per il match contro l’Atalanta. Queste le parole di Gianluca Di Marzio sulla trattativa per il centrale. >>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<