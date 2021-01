Milan, mercato: tutti gli intrecci per rinforzare la difesa

MILANO – Non si ferma il mercato del Milan. La dirigenza è al lavoro, ha intenzione di regalare a Stefano Pioli un colpo per reparto, porta esclusa. Non si vuole smettere di cullare il sogno scudetto e per questo il Diavolo è tornato con forza sul mercato. Se a centrocampo il nome è quello di Soualiho Meite del Torino, va avanti la trattativa con i granata. Il giocatore dovrebbe arrivare in prestito a Milanello. In attacco invece il nome nuovo, rilanciato da Tuttosport e confermato anche da Gianluca di Marzio e la Gazzetta dello Sport, è quello di Mario Mandzukic.

Tomori, Kabak e Simakan: tre nomi per un posto in difesa.

Per la difesa il grade obiettivo era quello di Mohamed Simakan. Il Milan con il centrale era riuscito anche a trovare l’accordo economico e si andava avanti con lo Strasburgo alla ricerca di un accordo che avrebbe portato a Milanello il francese. Poi però l’infortunio, comunicato dal suo club. Due mesi di stop che hanno fatto cambiare i piani dei rossoneri, che ora riflettono su cosa fare.

News Milan – Da Kabak a Tomori le alternative per la difesa di Stefano Pioli

Il Milan quindi valuta anche le alternative a questo punto. Ovviamente il primo nome che è tornato alla ribalta è quello di Ozan Kabak, dello Schalke 04. Sul turco però ci sono tante squadre, avevamo parlato del Liverpool e del Manchester United. Concorrenza importante che aveva raffreddato l’interesse del Milan. Sul giocatore però c’è anche il Lipsia, la stessa squadra che si era inserita per Simakan e che vorrebbe prendere entrambi a questo punto. Con il giocatore dello Strasburgo che arriverebbe solo nella prossima stagione, come sostituto di Upamecano, come riportato dal sito TMW. Prosegue invece la trattativa per Tomori del Chelsea. >>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<