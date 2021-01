Milan, mercato: Simakan e il Lipsia ecco le ultime news

MILANO – Simakan, era lui il prescelto, il rinforzo numero uno per la difesa rossonera. Il classe 2000 si è infortunato nell’ultimo turno di Ligue 1 nel match contro il Lens, non è escluso che i due dirigenti non affondino lo stesso colpo lasciandolo in Francia, fino a fine stagione. Un’idea che non è venuta soltanto al club meneghino, anzi. I primi a pensare a questo tipo di soluzione è stato il Lipsia. La squadra tedesca infatti in estate molto probabilmente cederà Dayot Upamecano a peso d’oro ed ora è alla ricerca di un difensore in grado di raccogliere la sua eredità.

Simakan anche in questo caso è la prima scelta, non solo del Milan. Il Lipsia avrebbe intenzione di acquistare il giocatore per lasciarlo fino a fine stagione allo Strasburgo. I contanti tra la società francese e quello tedesca vanno avanti, molto velocemente.

News Milan, Simakan il Lipsia non arretra dopo l’infortunio del difensore

L’infortunio quindi non ha fatto cambiare idea al Lipsia. Discorso diverso invece per Paolo Maldini e Frederic Massara. La dirigenza rossonera deve decidere cosa fare e come muoversi. Lo stop di due mesi non ha fatto tramontare la trattativa, ma sicuramente ha indotto a qualche riflessione. Sere un difensore subito al Milan, soprattutto dopo la cessione di Leo Duarte ai turchi dell’Istanbul Başakşehir. Una cessione che lascia un buco importante in un reparto che conta i soli Alessio Romagnoli, Mattero Gabbia, Simon Kjaer e Pierre Kalulu. Ci sarebbe anche Mateo Musacchio, il quale però sembra essere fuori dai piani del Milan e di Stefano Pioli.

Resta in piedi l’ipotesi Tomori per il Milan

Il Milan per l'immediato si guarda intorno e avrebbe individuato in Fikayo Tomori in rinforzo giusto. Il giocatore del Chelsea potrebbe arrivare in prestito fino a fine stagione. Così Simakan potrebbe essere bloccato per arrivare in estate, proprio al posto dell'inglese, che tornerebbe a Londra.