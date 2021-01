Milan, mercato: Mandzukic e non solo. Tutti i nomi per l’attacco

MILANO – Lo abbiamo riportato, il Milan sta pensando seriamente di riportare in Serie A Mario Mandzukic. Il croato, classe 1986, è attualmente svincolato dopo la breve avventura in Qatar con la maglia dell’Al-Duhail. La notizie l’ha riportato Tuttopsport, aggiungendo che i contatti tra le parti vanno avanti dalla fine del 2020.

Milan – Mandzukic – La conferma di Gianluca Di Marzio

Lo ha confermato anche Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato ai microfoni di Sky: Per quanto riguarda l’attacco salgono le quotazioni di Mario Mandzukic. La dirigenza rossonera ha incontrato il procuratore Branchini e ci sono stati contatti anche oggi. Il croato è un giocatore sicuramente pronto dal punto di vista dell’esperienza, bisogna valutare fisicamente. Il giocatore è attualmente svincolato e il Milan sta decidendo se andare sul croato con convinzione.

News Milan – Mandzukic davanti a tutti, ma ci sono anche altri nomi per l’attacco

Quel che è certo è che gli uomini mercato dei rossoneri vogliono regalare, oltre al difensore e al centrocampista, anche un attaccante per continuare a coltivare il sogno scudetto. Dall’Inghilterra riportano l’interesse del Diavolo per l’ex Lazio, Felipe Anderson, anche se la squadra più forte sul brasiliano resta l’Everton di Carlo Ancelotti. L’esterno ha giocato la prima parte di stagione in prestito al Porto ma con Conceicao non è mai scattata la scintilla. Dovrebbe tornare al West Ham, club proprietario del suo cartellino, per poi partire nuovamente in prestito. C’è però anche un alternativa a Mandzukic come punta centrale si tratta di Leonardo Pavoletti. A riportare la notizia è il noto giornalista esperto di Gianluca Di Marzio. Il profilo del giocatore del Cagliari è monitorato e nelle prossime ore ci potrebbero essere aggiornamenti sul futuro del classe ’88. >>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<