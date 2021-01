Milan, mercato: l’ultima idea dell’Inter per arrivare al ‘Papu’ Gomez

MILANO – Tutte lo vogliono, ma nessuna sembra intenzionata ad affondare il colpo. Questa è la situazione intorno al ‘Papu’ Gomez. L’argentino è ormai in uscita dall’Atalanta, qualcosa di incredibile rispetto ad inizio stagione, qualcosa però si è rotto. Il rapporto tra il numero dieci e mister Gian Piero Gasperini si è spezzato e la frattura non è più sanabile. Lo ha spiegato anche il presidente Percassi, per la squadra bergamasca il ‘Papu’ è ormai un capito chiuso.

Milan, tutte le squadre interessate al ‘Papu Gomez’

L’interesse del Milan è scemato o meglio, i rossoneri si sono tirati fuori per costi dell’operazione ed età dell’argentino. La dirigenza tra l’altro ha smentito ogni tipo d’interesse anche se qualche ‘spiffero’ continua ad arrivare, con il club meneghino che starebbe lavorando nell’ombra per regalare un innesto di qualità a mister Pioli. E le altre squadre interessate? Dall’Inter, alla Roma, passando per la Lazio, arrivando fino alle piste esotiche che portano verso gli Emirati Arabi. Oltre alla Juventus e la Fiorentina. C’è però da fare i conti con la società bergamasca.

L'Atalanta per ora non è convinta di cedere il giocatore in Italia, soprattutto alle dirette avversarie per un posto in Champions League. Scambio di prestiti per sei mesi, Eriksen per il Gomez. E poi in estate si vedrà. Questa l'ultima idea dell'Inter, soluzione che accontenterebbe tutti, i due giocatori scontenti, gli allenatori che avrebbero così risolto le ultime grane. C'è da capire cosa pensa la società di Percassi, soprattutto per lo stipendio che il danese percepisce in nerazzurro. Il futuro del 'Papu' Gomez resta però ancora un'incognita.