Milan, mercato: la strategia per arrivare a Junior Firpo

MILANO – Alcuni obiettivi di mercato non tramontano mai. E’ così anche per il Milan, che è tornato a pensare ad un vecchio obiettivo, inseguito proprio un anno fa. Stiamo parlando di Junior Firpo, che è tornato in orbita rossonera. Come detto nella scorsa sessione di mercato invernale il Diavolo aveva messo nel mirino proprio il giocatore del Barcellona, ma in prestito all’epoca al Betis Siviglia. Corteggiamento che non ha portato nulla, dato che i blaugrana decisero di farlo rientrare alla base ed aggregarlo alla rosa di Ronald Koeman. Un anno dopo il club meneghino non smesso di pensare al giocatore.

Adesso sul mercato si pensa al vice Theo Hernandez

Arrivato Meite per il centrocampo, arrivato Mandzukic per l’attacco, vicino Tomori per la difesa, Paolo Maldini e Frederic Massara starebbero pensando ad un ulteriore rinforzo da consegnare a Stefano Pioli. Un vice Theo Hernandez, dato che finora è stato adattato Diogo Dalot sulla fascia mancina in assenza del francese. La nuova positività al Covid-19 del terzino titolare rossonero ha ovviamente acuito questa carenza in rosa e il Milan avrebbe chiesto il giocatore in prestito, mentre il Barcellona preferirebbe una cessione a titolo definitivo, vista la situazione economica davvero precaria. Junior Firpo però interessa anche al West Ham, ma in ogni caso i catalani prima di avallare la partenza dell’esterno dovranno trovare un sostituto.

Milan News – Avanti su Junior Firpo, si cerca l’intesa con il Barcellona

I contatti con l’entourage del ragazzo sono stati già allacciati. Per la precisione con il padre di Brahim Diaz, che cura gli interessi dell’esterno. Il Milan ha registrato anche l’apertura del Barcellona, secondo quello che riporta il portale calciomercato.com. Si tratta sulla base del prestito oneroso da 1 milione di euro, i blaugrana però vorrebbero inserire una clausola sul diritto di riscatto pari a 20 milioni, troppi per i rossoneri, che spingono per abbassarla a 15. >>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<