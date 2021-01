Milan, mercato: il Parma prova il doppio in difesa. Piacciono due rossoneri

MILANO – Il Milan ha praticamente chiuso per l’arrivo di Meité a Milanello, con il Torino. Prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 8 milioni di euro e la dirigenza è al lavoro per bruciare i tempi e mettere il giocatore a disposizione di Stefano Pioli, già dalla prossima partita di campionato, contro il Cagliari. Partita che si giocherà lunedì prossimo. Non ci sono però soltanto le entrate nei pensieri di Paolo Maldini e Frederic Massara. Per il Diavolo infatti il mercato è letteralmente esploso. La dirigenza prova altri due colpi, uno in difesa e uno in attacco, un arrivo per reparto, ma occhio anche alle uscite.

Duarte ha salutato il Milan, chi saranno i prossimi?

Leo Duarte ha salutato i compagni e si è trasferito fino a fine stagione in prestito in Turchia. Ovviamente parlare di possibile riscatto del brasiliano è ancora presto. Questa però potrebbe non essere l’unica partenza dalle parti di Milanello. Altri due giocatore sono sempre al centro di voci e indiscrezioni e il loro futuro in rossonero è sempre un’incognita.

News Milan – Il Parma irrompe su Mateo Musacchio e Andrea Conti

Il Parma deve salvarsi e per questo motivo è stato richiamato Roberto D’Aversa sulla panchina gialloblù. Inoltre la società ha intenzione di rinforzarsi sul mercato e proprio per questo motivo piacciono due giocatori del Milan. I due con le valigie in mano. Stiamo parlando di Mateo Musacchio e Andrea Conti. Il primo ha il contratto in scadenza quest’estate e non rinnoverà, il secondo vuole giocare di più. Il sito di Sky Sport riporta dell’interesse del club ducale per i due giocatori, con il terzino che potrebbe trasferirsi in prestito. Più difficile invece la pista che porta all’argentino, che vorrebbe restare al Milan fino al termine della stagione, per cambiare squadra in estate, a parametro zero. >>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<