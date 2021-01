Milan, Mandzukic in stand-by e spunta un’alternativa

MILANO – l Milan si è ormai deciso ad ingaggiare un vice-Ibrahimovic in questa sessione di calciomercato. Lorenzo Colombo è stato impiegato col contagocce e potrebbe partire in prestito, mentre sia Rafael Leao che Ante Rebic non sono delle prime punte di ruolo. Serve, dunque, un centravanti che possa fare le veci di Zlatan quando quest’ultimo non è a disposizione e che possa comunque farlo rifiatare in vista dei moltissimi impegni ravvicinati. Una ghiotta occasione conduce direttamente a una vecchia conoscenza della Serie A: Mario Mandzukic.

Milan News – Rallentamento per la trattativa Mario Mandzukic, la dirigenza vuole riflettere

L’attaccante avrebbe accettato la proposta dei rossoneri, da 1,8 milioni di euro, per i prossimi sei mesi, ma adesso è il Milan che ha deciso di prendersi un paio di giorni per decidere se affondare o meno il colpo. Il giocatore è stato proposto ai rossoneri dal suo agente, Giovanni Branchini e i contatti nelle ultime ore sono stati continui. Adesso però arriva una frenata.

Mentre Maldini e Massara riflettono spunta un’alternativa per l’attacco

Quello del croato non è però l'unico profilo che il Milan tiene in considerazione. Sul taccuino della dirigenza è presente anche il nome di Leonardo Pavoletti. In questo caso, tuttavia, bisogna fare i conti con il Cagliari, proprietario del suo cartellino. La società sarda, in piena lotta per non retrocedere in Serie B, difficilmente accetterà di privarsi a metà stagione del suo centravanti. Per riuscire a convincere i rosoblù bisognerebbe presentare un'offerta economica molto importante. Mandzukic, invece, arriverebbe a parametro zero. La dirigenza riflette, ma una cosa è certa: arriverà un nuovo attaccante a Milanello nelle prossime settimane.