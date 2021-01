Milan, Mandzukic ci sarà nel derby? Le ultime notizie

MILANO – Stefano Pioli, durante l’intervista rilasciata ai microfoni di MilanTv, alla vigilia del match di Coppa Italia contro l’Inter in programma per oggi alle 20:45, ha parlato della situazione infortuni della sua formazione: “Per quanto riguarda gli infortunati – spiegava il tecnico rossonero – Bennacer sta meglio ma sarà disponibile per la partita di sabato prossimo contro il Bologna. Hakan non è ancora disponibile e abbiamo avuto un paio di problemi con Mandzukic, Kalulu e Tonali con la partita di sabato. Solamente domani mattina sapremo se saranno disponibili per la partita di domani sera”.

Non sarà, dunque, sicuramente titolare Mario Mandzukic, da molti aspettato in campo dopo i buoni 20 minuti giocati contro l’Atalanta. A fare il punto sulle condizioni fisiche del croato ci ha pensato Peppe Di Stefano. Ecco cosa ha detto il giornalista da Milanello in collegamento con l’emittente satellitare Sky Sport: “Mandzukic partirà dalla panchina, sia perché ha un piccolo problema alla caviglia e sia perché in generale non avrebbe avuto forse neanche 45 minuti nelle gambe. Arriva da un anno di inattività dal punto di vista del campo e quindi avrà bisogno, soprattutto perché è un giocatore che spende tanto, di una condizione atletica adeguata per essere all’altezza di quello che ha sempre dimostrato qui in Italia”.

Come si evince dalle parole di Peppe Di Stefano Mario Mandzukic sarebbe comunque partito dalla panchina, visto che è ancora lontano dalla condizione di forma ideale a seguito della lunga inattività. Non è escluso, però, che l’ex Juve non scenda in campo per accumulare minuti e accelerare il recupero della sua condizione atletica: attenderemo la lista dei convocati per dare la certezza. Ecco dunque la probabile formazione dei rossoneri per il match contro l’Inter:

MILAN (4-2-3-1): Tătărușanu; Dalot, Kjær, Romagnoli, Theo Hernández; Tonali, Kessié; Saelemaekers, Brahim Díaz, R. Leão; Ibrahimović.