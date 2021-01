Milan, Mandzukic arriva l’ok di Elliott. Il croato domani a Milano

MILANO – Ci siamo. Il Milan e Mario Mandzukic sono sempre più vicini, tanto che domani il giocatore dovrebbe essere a Milano. La notizia l’ha riportata Gianluca Di Marzio sul suo profilo Twitter, un ulteriore conferma sull’arrivo del croato in rossonero. La dirigenza negli ultimi giorni si era presa qualche giorno di riflessione, in attesa anche dell’ok definitivo di Elliott alla trattativa. Ora anche l’ultimo tassello è andato al suo posto. Mandzukic dovrebbe firmare un contratto di sei mesi da 1.8 milioni di euro netti, con l’aggiunta di opzione automatica sul rinnovo se il Milan si qualificherà alla prossima Champions League.

News Milan – Scelto il vice Ibrahimovic, un ‘innesto di esperienza per continuare a sognare

Lo avevamo già riportato la scelta di prendere Mario Mandzukic, come vice Ibrahimovic, è figlia della volontà del club meneghino di continuare a cullare il sogno scudetto. Il croato porta in dote tanta esperienza e personalità. Il trentaquattrenne svincolato da luglio e non gioca una gara ufficiale da 10 mesi, si metterà a disposizione di Stefano Pioli e dei suoi nuovi compagni di squadra. Era stato il suo agente Giovanni Branchini ad averlo proposto al Milan, Paolo Maldini e Frederic Massara non si sono fatti sfuggire questa opportunità.

Capito difesa, anche Fikayo Tomori si avvicina ai rossoneri

Non tramonta nemmeno la pista che porta a Fikayo Tomori del Chelsea, per la difesa. E' sempre Gianluca Di Marzio, sempre sul suo profilo Twitter, che ha riportato le ultimi indiscrezioni. Vanno avanti i contatti tra i due club, ma il Milan è deciso più che mai. I blues non scendono dalla loro valutazione di 30 milioni di euro per il diritto d riscatto, cifra che i rossoneri vorrebbero abbassare, ma l'impressione è che si chiuderà a breve anche questa trattativa.