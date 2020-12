Milan, Maldini ‘rivela’ il mercato: sì creatività e no al vice Ibra

Milan, parla Maldini

MILANO – Paolo Maldini, direttore dell’area tecnica del Milan, si è così espresso a Dribbling, trasmissione in onda su RaiSport, in riferimento al mercato rossonero: “Mi rende felice per la maniera di giocare, la sua maniera di essere, il suo coraggio, quindi son tutte cose che noi abbiamo chiesto ai nostri giocatori quando sono arrivati e a quelli che abbiamo trovato quando nell’agosto del 2018 ho accettato questo lavoro. Il segreto? Credere in quello che si fa e credere nei giocatori, aspettarli. Questa squadra è una squadra che aveva bisogno di ricostruire una base che, con gli anni, era cambiata e non riusciva a ripartire. Il discorso che abbiamo fatto all’inizio, quando siamo arrivati, è proseguito anche l’anno dopo e adesso, dopo 18 mesi, si vedono i primi risultati”.

SU PIOLI: “Credo che abbia tante caratteristiche da grande allenatore, quindi c’è un rapporto molto aperto, ci diciamo tutto. Anche perché è l’unica maniera per riuscire ad avere dei risultati”.

SU IBRAHIMOVIC: “Affronta tutto di petto. Era arrabbiato perché era vicino al rientro. I problemi muscolari riguardano tutti, soprattutto in epoca covid e chi lo ha avuto hanno sofferto non solo per la malattia, ma anche gli impegni ravvicinati”.

SUGLI ACQUISTI: “Sarà un mercato, magari creativo, magari alla ricerca di qualche opportunità ma non stravolgeremo la squadra, che ha dimostrato nel 2020 di essere competitiva”.

SUL VICE IBRAHIMOVIC: “Abbiamo Zlatan e tante alternative come Leao, Rebic e Colombo. Ha giocato lì anche Daniel.Abbiamo una serie di ragazzi giovani nei quali crediamo, abbiamo mantenuto la parola, hanno giocato e siamo primi in classifica”.

SU COSA DESIDERA PER IL 2021: "Un ritorno alla normalità è auspicabile. Non dobbiamo smettere di sognare. Io sono uno molto pratico, realista, ma i sogni a volte ti fanno arrivare dove non pensavi di arrivare".