Milan, Maldini prova il colpo a sorpresa: assalto a Matic

Milan, assalto a Matic

MILANO – Non soltanto in difesa, dove si proverà l’acquisto di Todibo [CLICCA QUI per le ultime notizie], e non solo in attacco, dove si aspetta una risposta (positiva o negativa) di Zlatan Ibrahimovic per pianificare al meglio i progetti futuri: il Milan, durante il mercato di gennaio, ha anche necessità di rinforzare il centrocampo.

IL MEDIANO PERFETTO – Secondo le ultime indiscrezioni, il DT rossonero Paolo Maldini sta seguendo con molta attenzione la pista Nemanja Matic, centrocampista classe 1988 in uscita dal Manchester United; il 31enne serbo è in scadenza e, come riportato da La Gazzetta dello Sport, non rientra più da tempo nei piani di Solskjaer; è reduce da un lungo infortunio, ma ha giocato per intero le due recenti partite contro AZ Alkmaar (Europa League) e Colchester (Coppa di Lega)”. Il suo nome, in casa Milan, mette tutti d’accordo, da Boban a Maldini passando per Gazidis, anche se c’è da battere la concorrenza di Atletico Madrid (in vantaggio) e dell’Inter.

CURIOSITÀ – Lo scorso 25 novembre si è fatto fotografare a cena con un amico che non potrà che avergli parlato benissimo del Milan. Quell’amico, oggi in Premier League come lui, è Patrick Cutrone. CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live