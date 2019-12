Todibo al Milan, proseguono i contatti col Barcellona: il punto

Todibo al Milan, il punto

MILANO – Per quanto riguarda il rinforzo in difesa, la dirigenza rossonera si sta concentrando al momento su un solo nome: Jean-Clair Todibo. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, “la soluzione del prestito con obbligo di riscatto resta la più probabile. Sulla cifra occorrerà invece discutere ancora con il Barcellona: i contatti proseguiranno grazie ai rapporti tra Paolo Maldini ed Eric Abidal, ex di Milan e Barça, ex avversari e oggi colleghi direttori tecnici”. CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live