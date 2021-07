News Milan – Maldini ha deciso: due colpi mirati e una stella

Il calciomercato del Milan è finalmente entrato nel vivo. Così, dopo il riscatto di Tonali, la conferma di Tomori e il rinnovo di Calabria, i diavoli continuano a lavorare con decisione per limare la rosa e rinforzare i reparti sguarniti. Nonostante le tante difficoltà, il duo Massara-Maldini non si perde d'animo e sembra pronto a mettere a segno il colpo, che potrebbe cambiare il volto della compagine rossonera in vista della prossima stagione.