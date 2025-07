Milan, Mike Maignan torna ad allenarsi sul campo coi compgani

Stamattina il portiere rossonero Mike Maignan è tornato a mettere i guanti e ad allenarsi sul campo con i compagni, dopo aver saltato le prime sedute in cui aveva svolto solo lavoro personalizzato in palestra. Un primo passo importante per ritrovare ritmo e continuità, in vista di una stagione che si preannuncia intensa e ricca di aspettative. Appuntamento fissato per oggi pomeriggio alle 18 a Milanello, dove la squadra proseguirà la preparazione estiva agli ordini di mister Massimiliano Allegri.