Milan, Madzukic il rinforzo per continuare a sognare

MILANO – Un milione e ottocentomila euro netti per 6 mesi in rossonero. Questa è l’offerta che il Milan ha fatto recapitare a Mario Mandzukic. Il croato è attualmente svincolato ed ha intenzione di tornare a giocare il prima possibile. I contatti con il suo agente Giovanni Branchini sono continui, sintomo che la società non scherza e ha intenzione serie, anche se la dirigenza ora si è presa qualche giorno per riflettere. e in caso chiudere la trattativa. Normale gioco delle parti in questo periodo di mercato.

Milan News – Bucchioni conferma, Mario Mandzukic ha detto sì

Il giornalista sportivo Enzo Bucchioni è tornato sull’argomento è ha riportato quelle che sono le ultime notizie proprio su Mario Mandzukic e il Milan. L’attaccante avrebbe accettato la proposta rossonero, sempre secondo la fonte, convinto di poter dire ancora la sua in Serie A e soprattutto con tanta voglia di tornare al calcio giocato dopo gli ultimi mesi di inattività.

Mandzukic certifica i sogni scudetto del Milan

Il possibile arrivo a Milanello dell’ex attaccante della Juventus certificherebbe quelle che sono le intenzioni della società meneghina e le sue attuali ambizioni. Un anno fa arrivò Zlatan Ibrahimovic per risollevarsi dopo dopo una prima parte di stagione davvero deludente e il cambio in panchina Giampaolo-Pioli. Ora l’arrivo di un altro giocatore così esperto e carismatico non fa altro che confermare la voglia di puntare a qualcosa di grande e importante. Dopo Meité quindi il Diavolo prepara il suo secondo colpo, anche se per il francese manca ancora l’ufficialità. Questione di ore. il centrocampista potrebbe addirittura fare il suo esordio lunedì contro il Cagliari. >>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<