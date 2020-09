Milan, l’ufficialità di Paquetà al Lione dovrebbe arrivare oggi

Milan, Paquetà va al Lione

MILANO – L’ultima settimana di mercato per i colori rossoneri è pronta ad accendersi grazie alla tempestiva cessione di Lucas Paquetà al Lione; il brasiliano, infatti, si trasferirà in Francia per 20 milioni di euro di parte fissa più una percentuale sulla futura rivendita, permettendo al Milan di non mettere alcuna minusvalenza a bilancio e di operare con liquidità sul mercato in entrata.

Paquetà, intanto, ha già lasciato ieri Milanello e oggi sarà in Francia per effettuare le visite mediche.