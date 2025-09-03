Milan, Loftus-Cheek: “Tornare in Nazionale è una bella sensazione”

Le parole del centrocampista del Milan Ruben Lotfus-Cheek riguardo al ritorno fra i convocati dell'Inghilterra in vista delle prossime partite

Ruben Loftus-Cheek ritrova l’Inghilterra e lo fa da protagonista con la maglia del Milan. Il centrocampista rossonero è stato inserito nella lista dei convocati per le prossime sfide della nazionale. Un ritorno atteso, frutto della caparbietà e del rendimento mostrato in Serie A. Il giocatore ha accolto la chiamata con entusiasmo e grande motivazione. A Milanello la notizia è stata accolta con soddisfazione, segno del lavoro fatto su di lui. Per Tuchel rappresenta un’alternativa di qualità in mezzo al campo. Ora Loftus-Cheek punta a confermarsi anche sul palcoscenico internazionale.

Le dichiarazioni di Loftus-Cheek

“È passato molto tempo. Facevo parte della squadra del 2018 e anche la stagione successiva ero stato convocato, ma sono sempre rimasto fuori per infortuni, e poi naturalmente ho subito la rottura del tendine d’Achille. È stato snervante guardare le partite da fuori”.

“Sono stato avvisato della possibile convocazione prima del weekend di farmi trovare pronto. Con il Milan abbiamo giocato venerdì e ho avuto un paio di giorni per vedere la mia famiglia, quindi ero già in Inghilterra con loro, e ho ricevuto la chiamata che sarei stato convocato. È stata una bella sensazione. Ero in realtà a casa di mia madre, quindi è stata una bella sensazione”.