Milan, Loftus-Cheek: "Tornare in Nazionale è una bella sensazione"
Home > News Milan

Milan, Loftus-Cheek: “Tornare in Nazionale è una bella sensazione”

Riccardo Focolari
3 Settembre, 16:00
Le parole del centrocampista del Milan Ruben Lotfus-Cheek riguardo al ritorno fra i convocati dell'Inghilterra in vista delle prossime partite

Ruben Loftus-Cheek ritrova l’Inghilterra e lo fa da protagonista con la maglia del Milan. Il centrocampista rossonero è stato inserito nella lista dei convocati per le prossime sfide della nazionale. Un ritorno atteso, frutto della caparbietà e del rendimento mostrato in Serie A. Il giocatore ha accolto la chiamata con entusiasmo e grande motivazione. A Milanello la notizia è stata accolta con soddisfazione, segno del lavoro fatto su di lui. Per Tuchel rappresenta un’alternativa di qualità in mezzo al campo. Ora Loftus-Cheek punta a confermarsi anche sul palcoscenico internazionale.

Le dichiarazioni di Loftus-Cheek

“È passato molto tempo. Facevo parte della squadra del 2018 e anche la stagione successiva ero stato convocato, ma sono sempre rimasto fuori per infortuni, e poi naturalmente ho subito la rottura del tendine d’Achille. È stato snervante guardare le partite da fuori”.

“Sono stato avvisato della possibile convocazione prima del weekend di farmi trovare pronto. Con il Milan abbiamo giocato venerdì e ho avuto un paio di giorni per vedere la mia famiglia, quindi ero già in Inghilterra con loro, e ho ricevuto la chiamata che sarei stato convocato. È stata una bella sensazione. Ero in realtà a casa di mia madre, quindi è stata una bella sensazione”.

Leggi anche

Lorenzo Focolari · 3 Settembre, 15:20
Milan, Nkunku è duttile e dinamico: ecco i tre ruoli che può ricoprire
Massimiliano Allegri sta studiando le mosse tattiche per inserire il neo acquisto Nkunku nello scacchiere offensivo del Milan
Giulia Benedetti - 3 Settembre, 14:39
Milan, Moretto: “La dirigenza ha sondato due giocatori dalla Liga”
Edoardo Pettinelli - 3 Settembre, 14:04
Milan, nuovo capitolo sulla risoluzione contrattuale di Origi: il punto
Edoardo Benedetti - 3 Settembre, 13:26
Milan, nuova offerta in vista per Adli: cosa filtra sulla trattativa
Stefania Palminteri - 3 Settembre, 12:48
Milan, Christian Gimenez: “Santi è tranquillo, adesso tocca a lui”
Edoardo Pettinelli - 3 Settembre, 12:00
Milan, Sacchi: “L’anno scorso è mancata solidità difensiva”
Stefania Palminteri - 3 Settembre, 11:40
Milan, opzione dal mercato svincolati per la difesa
x