Milan, Loftus-Cheek torna in Nazionale inglese: da quanto mancava

Il centrocampista inglese del Milan Lotfus-Cheek è tornato fra i convocati della Nazionale allenata da Thomas Tuchel

Il ritorno in Nazionale, dopo un’assenza così lunga, ha sempre il sapore di una rinascita sportiva. Per Ruben Loftus-Cheek la nuova convocazione con l’Inghilterra segna un traguardo che premia lavoro, resilienza e il percorso intrapreso con il Milan. Il centrocampista non vestiva la maglia dei Tre Leoni da ben sette anni. Un lasso di tempo in cui ha dovuto affrontare infortuni e momenti di flessione. L’esperienza rossonera gli ha permesso di ritrovare continuità e fiducia. A Milano ha mostrato fisicità, inserimenti e qualità in zona offensiva. Il suo impatto in Serie A (soprattutto al primo anno) non è passato inosservato nemmeno oltre Manica. Tuchel ha deciso di restituirgli un ruolo nel gruppo della nazionale dopo l’avvio di stagione più che positivo. Un riconoscimento che vale come premio ma anche come nuova responsabilità.

Cosa porta all’Inghilterra

Il giocatore porta energia e duttilità a centrocampo, risorse preziose per gli inglesi. Il Milan, intanto, beneficia di un calciatore rigenerato sotto il profilo motivazionale. Essere tornato nel giro della nazionale è la conferma del livello raggiunto. Loftus-Cheek rappresenta ora un punto di forza sia per il club che per il Paese. L’obiettivo sarà non solo mantenere la convocazione, ma anche guadagnare minuti in campo. Il percorso non è semplice, la concorrenza è alta. Ma la sua rinascita è già una vittoria personale e professionale.