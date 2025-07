Milan, Loftus-Cheek: “Non vedo l’ora di iniziare. Modric valore aggiunto”

Le parole del centrocampista inglese del Milan Loftus-Cheek riguardo alle aspettative per la prossima stagione e l'arrivo di Luka Modric

Ruben Loftus-Cheek ha parlato con entusiasmo del presente e del futuro del Milan in un’intervista concessa a The Straits Times, soffermandosi in particolare sull’arrivo di qualche giorno fa di Luka Modric in rossonero. Il centrocampista inglese, dopo una prima stagione positiva in Serie A e una seconda colma di infortuni, ha condiviso le sue aspettative per la nuova annata.

Le parole di Loftus-Cheek

“Sono molto contento di accoglierlo qui e di conoscerlo anche come persona”, ha detto l’inglese su Modric. “È un Pallone d’Oro, un vincitore, e porta con sé un bagaglio di esperienza e qualità enorme”. Averlo nello spogliatoio sarà un valore aggiunto per tutti, giovani e veterani”. L’ex Chelsea ha sottolineato l’ammirazione per la longevità e la mentalità del croato, definendolo “un calciatore di prim’ordine”.

Parlando invece della prossima stagione, Loftus-Cheek si è detto carico e fiducioso. “La Serie A è unica, ogni anno è una nuova sfida. È un campionato molto duro, ma mi sta piacendo molto”. Il centrocampista ha chiuso con uno sguardo al futuro: “Non vedo l’ora di iniziare questa nuova stagione, per vedere cosa riusciremo a fare”. Con un rinforzo come Modric e un gruppo motivato, il Milan punta a tornare in alto. E Loftus-Cheek, tra i protagonisti più attesi per far dimenticare la passata stagione, è pronto a recitare un ruolo da protagonista.