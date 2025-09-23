Milan-Lecce: ecco le formazioni ufficiali del match
Milan-Lecce: ecco le formazioni ufficiali del match

Stefania Palminteri
milano
23 Settembre, 20:00
Alle 21:00 il Milan affronterà il Lecce per il match valido per i sedicesimi di Coppa Italia. Ecco le formazioni ufficiali del match

Alle 21:00 il Milan affronterà il Lecce di Eusebio Di Francesco allo stadio San Siro nel match valido per i sedicesimi di Coppa Italia. Di seguito ecco le formazioni ufficiali del match:

FORMAZIONI UFFICIALI

MILAN (3-5-2): Maignan; Pavlovic, De Winter, Tomori; Saelemaekers, Rabiot, Ricci, Fofana, Bartesaghi; Nkunku, Gimenez. All. Massimiliano Allegri.

LECCE (4-3-3): Fruchtl; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Ndaba; Dramé, Berisha, Helgason; N’Dri, Camarda, Morente. All. Eusebio Di Francesco

 

