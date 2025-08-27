Milan, Leao recupera per il Lecce? Cosa filtra da Milanello
Edoardo Benedetti
27 Agosto, 09:15
Rafael Leão, attaccante Milan
Aggiornamenti sulle condizioni fisiche di Rafael Leao in vista della partita fra Milan e Lecce di venerdì prossimo

Il conto alla rovescia verso Lecce si fa sempre più complicato per il Milan. Tra infortuni e scelte tecniche, la settimana non concede respiro e il nome più pesante che rischia di mancare è quello di Rafael Leao. Non arrivano segnali positivi dall’infermeria rossonera. Il portoghese continua a convivere con fastidi al polpaccio e la sua presenza venerdì al Via del Mare appare sempre meno probabile. Leao ha provato a forzare i tempi, ma la risposta fisica non è stata all’altezza delle aspettative. Lo staff medico e tecnico non intende correre rischi, consapevole che una ricaduta comprometterebbe non solo il match contro il Lecce ma anche le prossime settimane cruciali. Prudenza, dunque, anche a costo di rinunciare a un’arma fondamentale.

Le soluzioni

Senza il suo numero 10, il Milan perde velocità, strappi e imprevedibilità nella trequarti. Allegri dovrà ridisegnare l’attacco, probabilmente puntando su soluzioni meno spettacolari ma più equilibrate. Tocca ai sostituti trasformare l’assenza di Leao in un’occasione, ribaltando gerarchie e impressioni. La partita di Lecce diventa quindi un doppio esame: vincere per dimenticare subito la caduta contro la Cremonese e resistere senza il leader offensivo. Una prova di maturità per la squadra, che dovrà dimostrare di non dipendere solo dal talento del suo fuoriclasse.

