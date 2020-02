Milan, Leao e Paquetà: 70 milioni da recuperare… così

Milan, il punto su Leao e Paquetà

MILANO – Il 4-2-3-1 delle ultime settimane sta sicuramente fruttando buoni risultati al Milan, con l’esplosione (anche in zona goal) di Ante Rebic e la posizione più centrale – e più indicata alle sue caratteristiche – di Hakan Calhanoglu. Di contro, il cambio modulo ha causato la messa ai margini di due giocatori – comunque – importantissimi per il presente ed il futuro rossonero: Rafael Leao e Lucas Paquetà.

L’ALTALENA RAFAEL – Come riportato da La Gazzetta dello Sport, la situazione legata a Rafael Leao non preoccupa eccessivamente. Il portoghese, arrivato in estate dal Lille per 35 milioni di euro, ha giocato zero minuti nel derby, 2 con il Torino e nessuno sabato scorso contro la Fiorentina; a gennaio, invece, aveva disputato 5 partite, tre da titolare, firmando un gol e un assist: 316 minuti totalizzati in campo contro i 102 di febbraio, compresi i 90 contro il Verona grazie all’indisponibilità di Ibrahimovic. Al classe 1999, comunque, verrà dato tempo e fiducia: egli unisce gioventù e talento e deve essere tatticamente sistemato.

LUCAS DEVE DIMOSTRARE – Chi, invece, ha più fretta di dimostrare la bontà dell'investimento effettuato nel gennaio 2019 (38 milioni di euro circa al Flamengo) è Lucas Paquetà. Il brasiliano, come riportato da La Gazzetta dello Sport, ha giocato solo una gara da titolare nel 2020 (quella contro il Torino) e nelle altre gare ha disputato pochissimi minuti, arrivando addirittura vicinissimo alla cessione durante il mercato di gennaio. Nel 4-2-3-1 l'unica posizione adatta a lui sembrerebbe quella di trequartista, ma il 39 rossonero ha sprecato l'occasione da titolare avuta due settimane fa in quel ruolo, nel quale gli viene sistematicamente preferito Calhanoglu. Più che una soluzione tattica, dunque, da Paquetà si attende una reazione d'orgoglio.