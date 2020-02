Verso Milan-Genoa, le ultime sull’infortunio di Donnarumma

Milan, le ultime sull'infortunio di Donnarumma

MILANO – Gianluigi Donnarumma, infortunatosi alla caviglia nel match contro la Fiorentina, potrebbe non recuperare per la sfida tra Milan e Genoa. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la distorsione alla caviglia è di lieve entità, ma a Milanello nessuno vuole correre rischi e affrettare i tempi, rischiando magari che il problema peggiori e l'infortunio diventi più grave. Per questo motivo, contro il Genoa, dovrebbe esordire dal primo minuto Asmir Begovic, autore di una prova affidabile sabato a Firenze.