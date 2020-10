Milan, le ultime verso il Celtic: in campo Tonali, Brahim e Dalot

Milan, le ultime verso il Celtic

MILANO – Dopo la vittoria nel derby è arrivata la notizia dell’infortunio, fortunatamente non serio, di Hakan Calhanoglu; il turco non sarà del match e vedrà il suo posto occupato da Brahim Diaz, con Castillejo alla destra dello spagnolo e Krunic all’opposto dell’ex Villarreal. Difesa confermatissima, se non per l’esordio di Dalot al posto di Calabria, osì come il totem Ibrahimovic in avanti. Panchina iniziale per Hauge, mentre sarà titolare, al fianco di Kessie, Sandro Tonali. Non recupera Rebic.